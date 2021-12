Ein Gärtner sucht Weihnachtssterne in einem Gewächshaus der Gärtnerei Flora-Land Arnold für den Verkauf heraus.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden. Fast jede fünfte in Deutschland produzierte Zimmerpflanze ist laut Statistischem Bundesamt ein Weihnachtsstern. Die aus Mittelamerika stammende Plfanze kommt in der Regel Anfang November in den Handel.

Der Weihnachtsstern sorgt für Farbtupfer auf der Fensterbank und zählt zu den beliebten Zimmerpflanzen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist fast jede fünfte in Deutschland produzierte Zimmerpflanze in diesem Jahr ein Weihnachtsst