Besucher fahren bei der Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung IGA 2017 in Berlin-Marzahn mit der Seilbahn.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Als erste deutsche Stadt bindet Berlin eine Seilbahn komplett in den öffentlichen Nahverkehr ein. In vielen Städten gibt es solche Überlegungen. Denn am Boden ist es eng geworden.

In Mexiko-Stadt ist das völlig normal, auch in Bogota und La Paz findet keiner was dabei: mit der Seilbahn von A nach B zu kommen, hoch über den Dächern.Fahren bald auch in deutschen Städten die Menschen so zur Arbeit, über Häuser und Staus