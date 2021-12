Carrier fahren auf dem Eurogate Container Terminal zu den Containerbrücken.

Marcus Brandt/dpa

München. Corona und der weltweite Materialmangel werfen die Konjunktur durcheinander. In dieser stürmischen Lage versuchen die Wirtschaftsforscher des Münchner Ifo-Instituts am Dienstag einen Blick in die Zukunft.

Was machen Materialknappheit, die aktuelle Corona-Welle und die neue Variante Omikron mit der Wirtschaft?Die Konjunkturprognose, die das Münchner Ifo-Institut am Dienstag (10.00 Uhr) veröffentlicht, soll Antworten darauf geben, wie es mit d