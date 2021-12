Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der Dax hat seinen Erholungskurs am Montag fortgesetzt.

Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit 0,9 Prozent im Plus bei 15.763 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Montag um 0,9 Prozent auf 34.693 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,6 Prozent zu auf 4224