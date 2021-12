Norwegischer Staat will sich an Stromrechnung beteiligen

Kurz vor der Stilllegung produzierte das Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine noch einmal Strom.

Julian Stratenschulte/dpa

Oslo. Europaweit schießen die Strompreise in die Höhe - und werden auch noch durch die Maßnahmen für die nötige Klimawende befeuert. In Norwegen will der Staat nun den Verbrauchern unter die Arme greifen.

Die norwegische Regierung will die Belastung der Verbraucher durch die rapide gestiegenen Strompreise lindern. Ab der nächsten Stromrechnung sollen die norwegischen Haushalte durch einen Abzug staatliche Unterstützung bei außergewöhnlich ho