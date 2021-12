Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, während des Börsengangs des Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck in Frankfurt.

Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt am Main. „Aufbruch“ und „Meilenstein“: Bei Daimler Truck wird die Börsennotierung als Beginn einer Ära gepriesen. Das Unternehmen will profitabler werden. Ein großes Problem bleibt jedoch.

Daimler und der abgespaltene Lastwagenhersteller Daimler Truck gehen nun auch an der Börse getrennte Wege. Daimler Truck gab am Freitag sein Debüt an der Frankfurter Börse.Vorstandschef Martin Daum sprach von einem historischen Tag: Das Lkw