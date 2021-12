Der Schriftzug von Wirecard an der damaligen Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München.

Peter Kneffel/dpa

München. In Wirecard-Skandal gibt das Oberlandesgericht München einen „vorläufigen Hinweis“, der es in sich hat: Die Wirtschaftsprüfer von EY müssen befürchten, bei Entschädigungsklagen in Haftung genommen zu werden.

Im Wirecard-Skandal können frustrierte Anleger nach ihren immensen Kursverlusten nun doch auf Schadenersatzklagen gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hoffen. Diese hatte die falschen Bilanzen des ehemaligen Dax-Konzerns testiert.Da