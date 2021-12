Volker Wissing (FDP, l), Bundesminister für Verkehr und Digitales, nimmt von Andreas Scheuer (CSU), scheidender Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, bei der Amtsübergabe im Bundesministerium für Verkehr und Digitales einen Fahrradhelm und weitere Ausrüstung entgegen.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Seit vielen Jahren ist das Verkehrsministerium fest in CSU-Hand. Übernimmt die neue Ampel-Koalition nun einen „Scherbenhaufen“? Die Debatte um die künftige Politik nimmt an Fahrt auf.

Im Bundestag ist es einen Tag nach der Amtsübernahme der neuen Bundesregierung zu einer kontroversen Debatte über die Verkehrspolitik gekommen. Der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar sagte am Donnerstag in Berlin an die Adresse der CSU: „Si