Frachtcontainer stehen auf dem Frankfurter Güterbahnhof.

Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden. Waren im Wert von 121,3 Milliarden Euro wurden im Oktober ausgeführt. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Oktober 2020.

Der deutsche Export hat im Oktober nach den vergangenen Rückgängen wieder an Tempo gewonnen.Gegenüber September stiegen die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mi