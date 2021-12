Verzicht aufs Kükentöten: Diese Art von Werbung ist unredlich

Eine Henne mit einem Ei: Im Supermarkt werden Eier derzeit häufig mit dem Verzicht aufs Kükentöten beworben. Recherchen zeigen: So ganz stimmt das nicht.

Victoria Bonn-Meuser/dpa

Osnabrück. Wenn auf dem Eierkarton mit dem Verzicht aufs Kükentöten geworben wird, heißt das nicht, dass kein Küken gestorben ist. Verbrauchern wird das aber verschwiegen. Das ist unredlich. Ein Kommentar.

Es ist ganz einfach: In jeder Verpackung muss das drin sein, was auf dem Eierkarton versprochen wird. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die derzeit zumindest in Teilen nicht eingehalten wird. Wenn auf dem Eierkarton mit „Ohne Kükentöten“