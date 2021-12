Wechselspiel an der Börse: Anleger sollten cool bleiben

Ein Aktienhändler blickt im Handelssaal der Frankfurter Börse auf seine Monitore. Die Sorgen um eine neue Coronavirus-Mutation haben dem deutschen Aktienmarkt einen Schlag versetzt.

Arne Dedert/dpa

Osnabrück. Die neue Corona-Variante Omikron hält Anleger auf Trab. Dabei sind Aufs und Abs an der Börse normal. Viel entscheidender ist etwas anders. Ein Kommentar.

So schnell kann es gehen: Die neue Virusvariante Omikron hat an nur einem Tag im November Dax-Anlegern ein Minus von vier Prozent beschert. Zuvor ging es an den Börsen monatelang munter aufwärts zu neuen Höchstständen − trotz Liefereng