Regierungschef Li Keqiang ist zuversichtlich, dass die Ziele für dieses Jahr erreicht werden.

Shen Hong/XinHua/dpa

Peking. In diesem Jahr strebt China ein Wachstum von über sechs Prozent an. Für das kommende Jahr wird das Ziel etwas heruntergeschraubt - „um hochqualitatives Wachstum zu erreichen“, so ein Wirtschaftsforscher.

China erwartet im nächsten Jahr ein langsameres Wachstum.Während der jährlichen Beratungen des Politbüros der Kommunistischen Partei über die Wirtschaftspolitik im kommenden Jahr schlug eine führende staatliche Denkfabrik vor, ein niedriger