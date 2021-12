Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Hoffnungsvollere Nachrichten zur Corona-Variante Omikron haben am Montag den deutschen Aktienmarkt gestützt.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex Dax mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 15.259,74 Punkten.Seit dem Auftauchen von Omikron zeigt sich der Dax schwankungsanfällig in einer Spanne zwischen rund 15.000 und 15.500 Punkten.Der MDax de