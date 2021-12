Daniel Friedrich, Chef der IG Metall Küste.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Im Streit um eine neue Konzernstruktur lässt die Gewerkschaft die Muskeln spielen. Die Streiks beinträchtigen die Flugzeugproduktion im Dezember.

„Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still“ – gut 14.000 Beschäftigte in den Airbus- und Premium Aerotec-Werken im Norden folgten am Freitag dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik. In allen Werken stand die Produktion still. I