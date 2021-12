In der "Cum-Ex"-Affäre um Steuerhinterziehung hat das Verfassungsgericht Beschwerden abgewiesen.

Uli Deck/dpa

Karlsruhe. Im Zusammenhang mit der "Cum-Ex"-Affäre sind die Verfassungsbeschwerden zweier Miteigentümer der Warburg Bank gescheitert. Die Urteile in dem Steuerskandal bleiben unberührt.

In der "Cum-Ex"-Affäre um Steuerhinterziehung hat das Bundesverfassungsgericht Beschwerden zweier Anteilseigner der Warburg Bank abgewiesen. Diese seien nicht zulässig gewesen, teilte das Gericht am Freitag in Karlsruhe mit (Az.: 2 BvR 1872