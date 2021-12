Angesichts der hohen Inflation haben türkische Bürger Schwierigkeiten, die steigenden Preise für fast alle Waren zu verkraften.

Sadat/XinHua/dpa

Ankara. Die Inflationsrate in der Türkei steigt und steigt. Getrieben wird der Anstieg der Kosten für die Lebenshaltung vor allem durch höhere Preise für Lebensmittel.

In der Türkei ist die Inflationsrate deutlich über die Marke von 20 Prozent geklettert. Mit dem vierten Anstieg in Folge erreichte die Teuerungsrate im November 21,3 Prozent, wie das türkische Statistikamt in Ankara mitteilte. Zuletzt hatte