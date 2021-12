Bei Airbus beginnen erneut Warnstreiks der IG Metall - ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Airbus will seine Flugzeugfertigung neu aufstellen, Firmenteile könnten verkauft werden. Nach Widerstand der IG Metall wurde die Umsetzung bereits verschoben. Nun eskaliert der Konflikt.

Mit ganztägigen Warnstreiks bei Airbus will die IG Metall von Donnerstag an die Fertigung an allen deutschen Standorten des Flugzeugbauers lahmlegen.„Geplant sind Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten und Tage“, kündigte di