Bezahldienst Square benennt sich in Block um

Der Bezahldienst Square von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey heißt ab dem 10. Dezember Block.

Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

San Francisco. Ein Namenswechsel bei Square soll den Ausbau des Bezahldienstes in Richtung Krypto-Markt besser widerspiegeln. Ab dem 10. Dezember heißt die Firma deshalb Block.

