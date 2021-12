Händler Mark Puetzer arbeitet auf dem Parkett der Wall Stret. Der erste Omikron-Fall in den USA hat den Erholungsversuch der angeschlagenen US-Börsen rasch beendet.

Richard Drew/AP/dpa

New York. Der erste Omikron-Fall in den USA schickt die US-Börsen kurz vor Handelsschluss auf eine Talfahrt. Der Dow schließt auf dem tiefsten Stand seit Anfang Oktober.

Der erste Fall einer Omikron-Infektion in den USA hat am Mittwoch einen Erholungsversuch der angeschlagenen US-Börsen rasch beendet.Nach zunächst deutlichen Erholungsgewinnen drehten die wichtigsten Indizes im späteren Verlauf in die Verlus