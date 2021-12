Giro-, Debit- und Kreditkarte: Was die Bankkarten können – und was nicht

Die meisten Deutschen haben mindestens eine Bankkarte in ihrem Portemonnaie.

Imago Images

Osnabrück. Maestro wird abgeschafft. Zudem erheben immer mehr Banken bei der Girocard eine Gebühr und geben stattdessen Debit- und Kreditkarten raus. Welche Bankkarte was kann und welche Sie wofür brauchen - ein Überblick.

Was früher einmal die EC-Karte war, nennt sich heute Girocard und steckt in Deutschland in nahezu jedem Portemonnaie. Rund 100 Millionen Girocards sind hierzulande im Umlauf. Daneben gibt es Debitkarten und Kreditkarten sowie Funktionen wi