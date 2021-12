Richtfest: Biontech investiert in Kampf gegen Krebs

Die neue Biontech „iNeST“-Produktionsstätte in Mainz feiert Richtfest.

Mainz. Falls die Forschungen Erfolg haben, will Biontech eines Tages Medikamente gegen Krebs auf den Markt bringen. Sie sollen an einem neuen Standort in Mainz hergestellt werden.

Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff nimmt Biontech nun die Suche nach Medikamenten gegen Krebs stärker in den Blick.Heute feierte das Mainzer Pharmaunternehmen Richtfest für die „weltweit erste Anlage ihrer Art für die Herstellung i