Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, spricht bei einem Warnstreik vor dem Werk von Airbus in Hamburg-Finkenwerder. Im Streit um den geplanten Konzernumbau bei Airbus droht die IG Metall mit erneuten Warnstreiks.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Seit mehr als sechs Monaten streiten Airbus und die IG Metall über die Aufstellung der Flugzeugfertigung. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Nun wird erneut die Arbeit niedergelegt.

Mit ganztägigen Warnstreiks bei Airbus will die IG Metall von Donnerstag an die Fertigung an allen deutschen Standorten des Flugzeugbauers lahmlegen.„Geplant sind Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten und Tage“, kündigte di