Tesla produziert in Grünheide erste Autos in Testlauf

Elon Musk hofft, dass die ersten Autos noch in diesem Jahr vom Band rollen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Grünheide (Mark). Noch ist die Fabrik nicht komplett genehmigt - und es ist offen, wann genau die Entscheidung fällt. Hinter den Werkstoren wird aber schon gearbeitet - zum Test.

Der US-Autobauer Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin bereits mehrere Elektroautos testweise produziert.Der Umfang der vorzeitigen Zulassungen für einzelne Bauschritte umfasst nach Angaben von Tesla auch die Fertigung einer be