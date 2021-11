Inflation in Deutschland steigt im November auf 5,2 Prozent

Das Leben in Deutschland ist teurer geworden, die Inflationsrate ist im November um 5,2 Prozent gestiegen.

dpa/Julian Stratenschulte

Wiesbaden. Erstmalig seit September 1992 hat die Inflation die Fünf-Prozent-Marke überschritten. Im November erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland um 5,2 Prozent, gegenüber dem Vormonat sanken sie leicht.

Die Inflation in Deutschland hat im November erstmals seit rund 29 Jahren wieder die Fünf-Prozent-Marke erreicht. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in e