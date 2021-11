Autobauer Nissan will Elektrifizierung vorantreiben

Die neue Strategie „Nissan Ambition 2030“ sieht die Einführung von 23 neuen E-Modellen vor.

Clara Margais/dpa

Yokohama. Aktuell wird der Markt für Elektroautos noch von Herstellern aus China und den USA dominiert. Der japanische Autobauer Nissan will in den nächsten Jahren einige Milliarden in diesen Bereich investieren.

Der japanische Renault-Partner Nissan will die Elektrifizierung seiner Autoflotte mit Milliarden-Investitionen vorantreiben. Wie der Konzern bekanntgab, sollen zu diesem Zweck über die nächsten fünf Jahre zwei Billionen Yen (rund 15,6 Milli