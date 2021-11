Xiaomi eröffnet Werk für E-Autos in Peking

Xiaomi-Chef Lei Jun: Der Elektronikkonzern plant eine E-Auto-Fabrik in Peking.

Wu Hong/EPA/dpa

Peking. Im März diesen Jahres kündigte Xiaomi an, ins Elektroautogeschäft einsteigen zu wollen. Nun wird es konkret. Ab 2024 sollen 300.000 pro Jahr produziert werden.

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi plant eine Fabrik für E-Autos in Peking mit einer jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen. Wie die Pekinger Behörden am Samstagabend mitteilten, soll das Werk in zwei Phasen gebaut wer