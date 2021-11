Die Ampel kann die Cannabis-Legalisierung noch vermasseln

Die Ampel-Parteien wollen Cannabis für den Genuss legalisieren. Doch noch ist der Schwarzmarkt im Vorteil.

Berlin. Wer soll den Triumphzug von Cannabis in Deutschland noch aufhalten? Natürlich SPD, Grüne und FDP. Was passieren muss, damit die Legalisierung am Ende der erhoffte Erfolg wird.

Noch jubeln die Cannabis-Produzenten und Befürworter der Legalisierung. Doch die von ihnen gezeichnete Zukunft ohne Schwarzmarkt, dafür mit enormen Marktmöglichkeiten und jährlichen Multi-Milliarden Steuereinnahmen ist kein Selbst