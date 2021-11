Ein Porsche 911 RSR, dessen Karosserie zur Hälfte aus Lego-Steinen besteht, auf der Tuningmesse „Essen Motor Show“.

Roland Weihrauch/dpa

Essen. Liebhaber ausgefallener Autos werden wieder im Ruhrgebiet erwartet. Neben den klassischen Themen wie Leistungssteigerung und Individualisierung geht es bei der „Essen Motor Show“ auch um Elektromobilität.

Corona zum Trotz öffnet die neuntägige Autotuningmesse „Essen Motor Show“. Rund 400 Aussteller wollen in acht Hallen bis zum 5. Dezember Fahrzeuge und Zubehör präsentieren, wie die Messe Essen am Freitag berichtete. Für Besucherinnen und Be