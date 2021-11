Die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer freut sich im November über Weihnachtsgeld.

Jens Kalaene/dpa

Osnabrück. Der wichtigste Garant für das Weihnachtsgeld ist und bleibt der Tarifvertrag. Doch es gibt noch weitere Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit auf die Sonderzahlung am Jahresende erhöhen.

Es ist eine schöne, vorgezogene Bescherung: Gut die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland darf sich in diesem Jahr über Weihnachtsgeld freuen. Dabei handelt es sich um eine Sonderzahlung der Unternehmen an die Mitarbeitenden. Einen