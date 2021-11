Eine Frau steht vor teilweise leeren Regalen in einem Supermarkt in London.

Frank Augstein/AP/dpa

London. Noch immer sind in Großbritannien die Lkw-Fahrer knapp. Zwar will die Regierung mit Tausenden Sondervisa ausländische Fachkräfte anlocken. Aber allzu hoch scheint die Resonanz nicht zu sein.

Wegen fehlender Lastwagenfahrer müssen sich die Menschen in Großbritannien zu Weihnachten auf eine geringere Auswahl an Lebensmitteln und alkoholischen Getränken gefasst machen.„Der Lkw-Fahrermangel hat bereits zu einigen Lücken in den Rega