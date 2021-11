Ampel will Deutschland digitalisieren - Viele Fragen offen

Die Ampelkoalition will bei der Digitalisierung Tempo machen.

Armin Weigel/dpa

Berlin. Gewaltige Investitionen und eine umfassende Reform der IT-Sicherheitspolitik. Rot-Grün-Gelb hat sich bei der Digitalisierung viel vorgenommen. Wie diese Ziele erreicht werden sollen, bleibt unklar.

Die Ampelkoalition will bei der Digitalisierung Tempo machen. In dem 177-seitigen Koalitionsvertrag taucht an 188 Stellen das Wort „digital“ auf.Die Neuordnung der digitalpolitischen Kompetenzen und verschiedenste Digital-Themen ziehen sich