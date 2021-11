Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch im späten Handel einen Teil seiner Verluste aufgeholt.

Damit ähnelte der Kursverlauf dem an der Wall Street, die einmal mehr als Taktgeber fungierte.Der am Nachmittag vorgelegte Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Regierung in Deutschland aus SPD, Grüne und FDP wurde am Markt insgesamt posit