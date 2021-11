Erhöhte Nachfrage: Regionaler Mangel an Corona-Selbsttests

Ein Mann führt einen Corona-Schnelltest durch. (Archivbild)

Matthias Balk/dpa

Berlin. Fast jeden Tag werden dem RKI neue Höchststände an Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Nachfrage an Selbsttests steigt deswegen - in einigen Regionen werden sie jetzt knapp.

Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Apotheken oder Drogerien steigt mit der wachsenden Zahl der Fälle - in einigen Regionen werden sie knapp.In Drogerien komme es bundesweit regional zu Engpässen, wie ein Sprecher der Drogeriekette Ros