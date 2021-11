3G in Zügen: Deutsche Bahn kündigt mehr als 400 Kontrollen in ersten Tagen an

Geimpft, genesen oder getestet? Die Bahn kündigt 3G-Kontrollen im Fern- und Regionalverkehr an.

Carsten Koall/dpa

Berlin. Wer ab Mittwoch mit Deutschen Bahn unterwegs sein will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Das Unternehmen hat für die ersten Tage der Neuregelung Kontrollen auf 400 Verbindungen angekündigt.

Fahrgäste in Fern- und Regionalzügen sowie in Bussen und Straßenbahnen müssen im Kampf gegen das Coronavirus von Mittwoch an geimpft, genesen oder getestet sein. Die Deutsche Bahn kündigte am Dienstag entsprechende Kontrollen der sogen