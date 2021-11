So geht ZF mit den Standorten am Dümmer in die Zukunft

Die Arbeitnehmervertretung und Standortleitung von ZF am Dümmer hat sich auf einen Plan für die Zukunft geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen gibt es nicht, aber ein weiteres Sonderprogramm mit Angeboten zu Altersteilzeit und Aufhebungsverträgen.

Archivbild Alexander Klay

Diepholz. Nicht nur die Corona-Pandemie, auch die Kosten am Produktionsstandort Deutschland und der Chipmangel hinterlassen bei ZF am Dümmer Spuren. So will der Multidivision-Standort in die Zukunft gehen.

Der Automobilzulieferer ZF gehört zu den größten der Welt. Einen großen Anteil am Erfolg des Konzerns insgesamt hat auch die Division Pkw-Fahrwerktechnik, die vom Dümmer aus gesteuert wird. Sie trägt rund ein Fünftel zum Umsatz von zuletzt