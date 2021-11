Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich nach dem jüngsten Rückschlag vom Rekordniveau am Montag stabilisiert.

Mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 16.115,69 Punkte schlug sich der Leitindex am Ende einigermaßen ordentlich.Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen schloss 0,69 Prozent tiefer bei 35.663,28 Punkten.Als Kurstreiber in New York m