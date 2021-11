"Kein Personaleingang" steht auf dem Schild am Zaun des Betriebsgeländes während einer Kundgebung der IG Metall zum Erhalt der Arbeitsplätze bei Bosch in Arnstadt.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Bühl. „Ich will meinen Arbeitsplatz behalten“ - das steht auf einem Protestplakat in Arnstadt. Auch an anderen Standorten des Autozulieferers Bosch bangen Menschen um ihren Job.

Tausende Beschäftigte von Bosch haben nach Gewerkschaftsangaben gegen den Abbau von Arbeitsplätzen protestiert. Allein im badischen Bühl waren es rund 3000 Menschen, teilte die IG Metall mit.Vor dem Werk des Autozulieferers in München demon