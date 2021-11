Studie: Sogwirkung von Metropolen in Pandemie schwächer

Sogwirkung von Metropolen schwächt sich in Corona-Pandemie ab.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Kleinere und mittlere Großstädte punkten bei einem Städteranking mit wirtschaftlicher Dynamik. Dabei spielt auch die Pandemie eine Rolle.

Die Anziehungskraft von Metropolen in Deutschland hat sich einer Studie zufolge in der Corona-Pandemie abgeschwächt.Manche kleineren und mittleren Großstädte punkten dagegen mit wirtschaftlicher Dynamik, wie aus der am Donnerstag veröffentl