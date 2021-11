„Impfen ist und bleibt der Königsweg aus der Pandemie“, betonen Arbeitgeber und Gewerkschaften.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage Inzidenz steigt unablässig, und die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht immer neue Höchststände. Arbeitgeber und Gewerkschaften senden deshalb einen Appell an die Beschäftigten.

In einem gemeinsamen Appell haben Arbeitgeber und Gewerkschaften die Beschäftigten angesichts der „sehr ernsten Lage“ in der Pandemie zu Impfungen aufgerufen.„Impfen ist und bleibt der Königsweg aus der Pandemie“, heißt es in einer Erklärun