Andy Fang ist einer der Mitgründer des Lieferdienstes DoorDash.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Das Geschäft mit Essenslieferungen boomt - auch wegen der Corona-Pandemie und der Arbeit im Home-Office. Nun mischt ein großer US-Anbieter mit. Er startet im Land der Spätzle und Maultaschen.

Der US-Lieferdienst DoorDash startet sein neues Deutschland-Geschäft in Stuttgart. „Stuttgart ist für uns eine Art Test um zu sehen, ob es Appetit in Deutschland gibt für DoorDash“, sagte Mitgründer Andy Fang in Stuttgart. „Wenn wir erfolgr