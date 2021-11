Die Lebenshaltungskosten in Großbritannien steigen. Ob das weniger Konsumenten auf die bekannte Einkaufsstraße "Oxford Street" in London lockt, bleibt zu bezweifeln.

Alastair Grant/AP/dpa

London. Vor allem Wohnkosten werden im Vereinigten Königreich immer teurer. Durchschnittlich stiegen die Lebenshaltungskosten um 4,2 Prozent - das ist der stärkste Zuwachs seit zehn Jahren.

