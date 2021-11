EU investiert eine Milliarde in klimafreundliche Projekte

Neue Wasserstoff-Technologie sollen mit EU-Geldern gefördert werden.

Friso Gentsch/dpa

Bruxelles. Auch die Wirtschaft soll klimafreundlicher werden. Für innovative Projekte stellt die Europäische Union eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Die Europäische Union will eine Milliarde Euro in innovative Projekte für eine klimafreundlichere Wirtschaft investieren.Die Gelder kommen aus dem Innovationsfonds der EU und sollen unter anderem in die Rückhaltung und Speicherung von Kohle