Bafin-Chef Branson sagt Geldwäsche den Kampf an

Der Präsident der Bafin Mark Branson spricht bei der „Euro Finance Week“ über den Kampf gegen Geldwäsche und Cyberrisiken.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Bafin-Chef Mark Branson will stärker gegen Geldwäsche und Cyberrisiken ankämpfen. Sie gehören zu den zehn Mittelfristzielen, mit denen in den nächsten Jahren die Bafin modernisiert werden soll.

Der neue Bafin-Chef Mark Branson will Geldwäsche und Cyberrisiken in der Finanzbranche entschiedener bekämpfen.„Vor allem die Banken mit erhöhtem Geldwäscherisiko müssen mit unserer besonderen Aufmerksamkeit rechnen“, sagte der Präsident de