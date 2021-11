RWE will 50 Milliarden Euro in Grünstrom-Ausbau investieren

Der Konzern RWE will bis 2030 insgesamt 50 Milliarden Euro in sein Kerngeschäft investieren.

Fabian Strauch/dpa

Essen. RWE will kräftig wachsen - und dabei immer grüner werden. In den Ausbau Erneuerbarer Energien will der Energiekonzern in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren als bisher geplant.

Mit milliardenschweren Investitionen drückt der Energiekonzern RWE beim Ausbau Erneuerbarer Energien aufs Tempo. In den Jahren 2021 bis 2030 will der Konzern insgesamt 50 Milliarden Euro im Kerngeschäft investieren, zu dem RWE die Stromerze