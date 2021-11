Hilmar Kopper starb im Alter von 86 Jahren.

imago images/Stefan Zeitz

Frankfurt/Main. Jahrelang leitete Hilmar Kopper die Deutsche Bank. Einem größerem Publikum wurde er bekannt, als er offene Rechnungen in Millionenhöhe als "Peanuts" bezeichnete. Jetzt ist der Banker gestorben.

Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper ist tot. Kopper sei am Donnerstag dieser Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Freitag in Frankfurt mit. Kopper wurde