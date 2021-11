Für weniger Unfälle muss mehr Technik in Autos zur Pflicht werden

Autonom fahrende Autos, wie der General Motors Cruise AV, haben kein Lenkrad – ein Mensch soll nicht mehr in den Verkehr eingreifen.

Berlin. In den kommenden Jahren wird es immer weniger Unfälle auf unseren Straßen geben. Das liegt an der Technik, die an immer mehr Stellen für die größte Schwachstelle im Verkehr übernimmt: die Autofahrer.

Es gibt sie leider immer noch, die Autofahrer und -käufer, die Abstandsradar, Spurwechselwarner oder Parkhilfen für unnötige Spielereien oder Hilfsmittel für unsichere Fahrer halten. Dabei machen solche Assistenzsysteme den Verkehr nachweis