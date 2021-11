Toshiba spaltet sich in drei Unternehmen auf

Der Sitz des Elektronikherstellers Toshiba in Tokio.

Koji Sasahara/AP/dpa

Tokio. Nach dem US-Partner General Electric zerschlägt sich nun auch der japanische Traditionskonzern Toshiba selbst. Das Ziel ist mehr Transparenz und Effizienz.

Der japanische Technologieriese Toshiba will sich in drei börsennotierte Unternehmen aufspalten. Das gab das Traditionsunternehmen am Freitag bekannt.Unter starkem Druck ausländischer Aktionäre hofft die seit längerem strauchelnde Unternehm