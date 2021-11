Dax nach Rekordhoch weiter in ruhigen Bahnen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat seine moderaten Vortagesgewinne etwas ausgebaut und im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht.

Zuletzt legte der deutsche Leitindex noch um 0,12 Prozent auf 16.102,18 Punkte zu. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen auch am Freitag weiter in engen Grenzen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Freitag um 0,35 Prozent auf