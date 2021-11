Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag einmal mehr in Zurückhaltung geübt.

Für etwas Verunsicherung sorgte, dass zur Wochenmitte die US-Märkte unter der sich weiter beschleunigenden Inflation in den USA gelitten hatten. Der Dax verharrte bei 16.067,78 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,25 Proz