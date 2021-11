Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag kurzzeitig ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Der deutsche Leitindex markierte mit knapp 16.115 Punkten eine Bestmarke, verlor aber schnell an Schwung. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,10 Prozent im Plus bei 16.083,88 Punkten. Der Dax pendelt bereits seit Ende letzter Woche in ei